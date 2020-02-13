أمير مكة يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 49 من طلاب «جامعة المؤسس»

جدة : واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم ، حفل تخريج الدفعة الـ 49 من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة والبالغ عددهم أكثر من 11 ألف طالب في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ومعالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم انطلقت مسيرة الخريجين، بعدها ألقى أحد الطلاب كلمة الخريجين عبر خلالها عن شكره وعرفانه لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه ومشاركته بهجتهم بتخرجهم وحملهم مسؤولية الإسهام في نهضة الوطن.

عقب ذلك أدى الخريجون القسم معاهدين الله سبحانه وتعالى على الجد والإخلاص والأمانة والوفاء للدين ثم المليك والوطن.

ثم منح معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي الدرجات العلمية المستحقة للخريجين كل في تخصصه بعد إنهائهم متطلبات الحصول على درجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس والدبلوم وفقاً للمناهج والخطط المعتمدة.

بعد ذلك ألقى معاليه كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه حفل خريجي جامعة المؤسس ، ثم أعلن منح الدرجة العلمية للخريجين .

من جانبه عبر عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عابد المشايخي، عن شكره لسمو الأمير خالد الفيصل على تشريفه ورعايته حفل تخريج الدفعة الـ 49 من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز ، التي تسعد بتخريج هذه السواعد الشابة لتشارك في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.

وقال:” إننا في هذه الليلة نشعر بالفخر والاعتزاز بتخريج كوكبة من أبناء جامعتنا بعد أن بذلوا الكثير من الجد والاجتهاد والسهر والتعب حتى تكللت جهودهم بالنجاح بعد توفيق الله، وهاهم يقطفون ثمرة جهدهم وصبرهم خلال سنوات مضت.. إن هذه الكوكبة من الخريجين لتقف أمام سموكم معتزين مبتهجين تغمرهم الفرحة بتشريفكم حفلنا هذا، ويرفعون بهذه المناسبة الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله “.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة مكة المكرمة الخريجين وسلّمهم شهادات التخرج.