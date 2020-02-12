محافظ الأحساء: قلعة الحرفيين تعزيز للقطاع السياحي

الدمام ـ حمود الزهراني

تفقد صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء امس مشروع قلعة سوق الحرفيين وعددا من المشاريع التنموية في الهفوف، حيث كان في استقباله أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم.

واطلع سموه على مشروع قلعة سوق الحرفيين، مؤكداً أن هذا المشروع سيعزز من المكانة التاريخية والتراثية لمحافظة الأحساء وذلك نظير إسهامه في دعم المردود الاقتصادي والسياحي للصناعات الحرفية واستدامتها والمحافظة عليها ونقلها للأجيال القادمة،

مضيفاً أن ذلك يعكس امتداداً لانضمام محافظة الأحساء لشبكة المدن الإبداعية بمنظمة اليونسكو العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية، وانطلاقاً من الدعم والاهتمام غير المحدود من لدن قيادتنا الرشيدة – أيدها الله -, مقدمًا شكره لأمانة الأحساء لتنفيذ هذا المشروع وسعيها إلى إيجاد مقر يحتضن الحرفيين ويدعم تسويق أعمالهم وإبرازها بالشكل الذي يليق بحجم تلك الأعمال المميزة.

بدوره قدم أمين الأحساء المهندس الملحم، شرحاً عن المشروع، مبيناً أن تصميم المشروع أخذ الطابع التراثي الأحسائي الشعبي القديم، مؤكداً أن مشروع قلعة سوق الحرفيين يأتي تعزيزاً لأهداف الأمانة في المحافظة على التراث والحرف اليدوية.