روسيا تتهم تركيا بعدم الإلتزام بالاتفاقات حول سوريا

موسكو : وكالات

قال الكرملين اليوم (الأربعاء) إن تركيا لا تلتزم بالاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا «لتحييد» المتشددين في محافظة إدلب السورية، وإن الهجمات على القوات السورية والروسية مستمرة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو لا تزال ملتزمة بالاتفاقات مع أنقرة، لكنها تعتبر أن الهجمات في إدلب غير مقبولة وتتنافى مع الاتفاق مع أنقرة، حسبما نقل تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

وفي وقت سابق اليوم، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بضرب قوات النظام السوري “في كل مكان” في حال تعرض جنوده لأذى، متهما في الوقت نفسه روسيا حليفة دمشق بالمشاركة في ارتكاب “مجازر” في إدلب.