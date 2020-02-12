تعاون أكاديمي بين جامعتي المؤسس والحدود الشمالية

جدة- ياسر بن يوسف

وقع مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري، أمس (الثلاثاء)، مذكرة تعاون مشترك تشمل ثلاثة عقود أكاديمية، بهدف الاستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية والبحثية التي تتميز بها جامعة “المؤسس”.

ورحب الدكتور اليوبي، بمدير جامعة الحدود الشمالية والوفد المرافق له، مقدماً شكره لهم على مبادرة التعاون واختيار جامعة “المؤسس” لتنفيذ هذه الاتفاقية، لتعود بالنفع على جامعتنا الغالية جامعة الحدود الشمالية ومنسوبيها وطلابها وطالباتها، لافتاً إلى أن الجامعة ستبذل قصارى جهدها وترجمة خبراتها لتجويد البرامج التعليمية وتقوية الجوانب البحثية، من منطلق الخبرات التي اكتسبتها جامعة “المؤسس”.

من جهته، عبر الدكتور الشهري، عن شكره وتقديره لجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مديرها لدعمه هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن الشراكة بين الجامعتين ليست وليدة اللحظة، حيث استفادت الجامعة من جامعة الملك عبدالعزيز منذ بداية نشأتها ومراحل تطورها، كما تطمح جامعة الحدود الشمالية التي لها دور تنموي كبير في منطقة الحدود الشمالية من الاستفادة من الرصيد المتراكم للخبرات لدى جامعة الملك عبدالعزيز وترجمته على أرض الواقع في المجالات الأكاديمية والبحثية والاستشارية.