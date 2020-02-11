2 مليون موظف يعملون في قطاع التجزئة بالسعودية

البلاد : متابعات

قال وزير العمل والتنمية الإجتماعية المهندس أحمد الراجحي ، عن وجود أكثر من 2 مليون موظف وموظفة يعملون في قطاع التجزئة بالمملكة بمهن متعددة ومختلفة ، قائلاً أنهم يشكلون أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص في السعودية .

وأشار الوزير الراجحي خلال مشاركته اليوم في اليوم ضمن فعاليات (قمة قادة قطاع التجزئة) إلى أن قطاع التجزئة يواجه اليوم الكثير من التحديات الناتجة عن الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي والاتجاه إلى خفض الاستهلاك وتقديم أفضل الخدمات وأسرعها للعميل من خلال التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية والتي هي حديث العصر.

وأكد الراجحي اهتمامهم بتمكين وتطوير رأس المال البشري والمهارات والتقنيات المرتبطة بقطاع التجزئة للمشاركة في سوق العمل وكسب الخبرات من خلال تطويرنا لمبادرات نوعية للتعليم المقترن بالتطبيق على رأس العمل وهو ما يعرف بـ (Apprenticeship) لتجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها. مشيرا إلى أن أنهم يعملون في الوزارة على تطوير التشريعات اللازمة لأنماط العمل الجديدة وتمكين أصحاب المصلحة (أرباب العمل والعاملين) لمواكبة هذه التغيرات التقنية بما ينعكس على تمكين قطاع التجزئة لمواكبة متطلباته المستقبلية وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وعن توفير مناخ استثماري جاذب قال : تسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم حزمة من التسهيلات للمستثمرين لنقل المعرفة والخبرات وتنويعها في سوق العمل السعودي حيث أبرمنا مؤخرا اتفاقية تسهيلات مع الهيئة العامة للاستثمار ومذكرة تعاون أخرى لدعم المستثمرين في المناطق الخاصة واللوجستية.