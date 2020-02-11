واشنطن تتهم طهران بتطوير صواريخ عبر إطلاق قمر صناعي

واشنطن : وكالات

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، إيران بتطوير صواريخ عبر إطلاق قمر صناعي للاتصالات، متوعدة بـ”ضغوط كبيرة”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “يستخدم النظام الإيراني عمليات إطلاق الأقمار الصناعية لتعزيز قدراته في مجال الصواريخ الباليستية التي تسمح له بتهديد خصومه وتهديد الاستقرار الإقليمي”.

وأضاف أنه “لا ينبغي السماح لراعي الإرهاب الرائد في العالم بتطوير واختبار الصواريخ الباليستية”.

وفشلت إيران في إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء لنحو 3 مرات خلال العام الماضي.

وأخفقت إيران أيضا في عملية إطلاق قمر صناعي آخر أطلقت عليه اسم “ناهيد 1” إلى الفضاء، في يونيو ، بسبب وقوع انفجار بمنصة الإطلاق.