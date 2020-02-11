مصر.. مقتل 17 مسلحا بالعريش

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها اليوم أن قوة أمنية استهدفت وكرًا كانت تختبئ فيه مجموعة من العناصر المسلحة بناء على معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني وأثناء مداهمة الوكر حدث تبادل لإطلاق النيران، أسفر عن مقتل 11 عنصرًا، عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، وبندقيتين خرطوش، و3 عبوات متفجرة.