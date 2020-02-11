مصر.. مقتل 17 مسلحا بالعريش

قتل 17 مسلحًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية بمنطقة العبيدات بالعريش في محافظة شمال سيناء.
وأوضحت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها اليوم أن قوة أمنية استهدفت وكرًا كانت تختبئ فيه مجموعة من العناصر المسلحة بناء على معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني وأثناء مداهمة الوكر حدث تبادل لإطلاق النيران، أسفر عن مقتل 11 عنصرًا، عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، وبندقيتين خرطوش، و3 عبوات متفجرة.
ولفت البيان إلى أن بعض العناصر المسلحة تمكنت من الهرب والاختباء داخل أحد المنازل المهجورة بمنطقة مجاورة، ونجحت قوات الأمن في تتبعهم وحصارهم والتعامل معهم، وهو ما أسفر عن مقتل 6 آخرين، عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وحزامين ناسفين.