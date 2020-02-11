زوجان يعثران على كبسولة سامة تعود لفترة «هتلر»

عثر الزوجان البريطانيان أنيما لوفتهوس وشون بلومر ، على أسطوانة نحاسية بين الحصى في جزيرة وايت بالمملكة المتحدة، تحتوي على قارورة زجاجية محكمة الغلق بداخلها، ويعتقد الزوجان أنها تحتوي على سم السيانيد السائل .

“الديلي ميل البريطانية” أدولف هتلر بها، برفقة صديقة إيفا بروان بعد الهزيمة في الحرب العالمية الثانية . وذكرت جريدة،ان الزوجين أصيبا بحالة من الصدمة كانا يمشيان على الشاطئ، بعد عثورهما على كبسولة تحتوى على سم السيانيد السائل تعود إلى الفترة النازية، والشبيهة بالتي انتحربها، برفقة صديقة إيفا بروان بعد الهزيمة في

وأوضح التقرير، أن الزوجان ابلاغا الشرطة وبعد أن قام الضباط بفحصها، سُمح لهم بالاحتفاظ بها، بينما لا يزال السائل الأسود موجودا بالامبول الزجاجى داخل الكبسولة، وقاموا بالاتصال بالشرطة والتي لم يتعرفوا أيضاعلى المادة التى بداخلها، حيث قالت لهم الشرطة إما يدمرونه أو يمكن الاحتفاظ به.

وأكد الزوجين أنهما لا يرغبا في التخلص من الكبسولة لأنها تعتبر جزءا من التاريخ، وبعد إجراء بعض الأبحاث تبين أنه بالفعل تحتوي الكبسولة على مادة السيانيد السائلة .

يشار إلى أنه في نهاية الحرب العالمية الثانية، قام كلا من أدولف هتلر وصديقته إيفا براون بالتخلص من حياتهم باستخدام حبوب السيانيد.