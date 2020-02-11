الرياضة

لم ينجح النصر في تحقيق الفوز بافتتاحية مجموعات آسيا..

دوري أبطال آسيا: النصر يتعثر أمام السد والتعاون يحقق انتصارًا ثمينًا

محمد ابو الوفاaccess_time17 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      11 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
النصر

أفضت نتيجة مباراة النصر والسد بافتتاحية الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، إلى التعادل بهدفين في كل شبكة.

أقيم اللقاء في العاصمة الرياض وسط مؤازرة جماهيرة غفيرة بلغت نحو 12 ألف مشجع، وجاء ساخنًا منذ بدايته.

وتمكن المغربي عبد الرزاق حمد الله من التسجيل في الدقيقة السابعة إثر تمريرة متقنة من يحيى الشهري.

وعادل الجزائري بغداد بونجاح الكفة بعدها بدقيقتين فقط بعد متابعة لتمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء من بيدرو ميجيل.

عاد ميجيل وقدم تمريرة حاسمة إلى حسن الهيدوس مع انطلاقة الشوط الثاني ليمنح التقدم للسد.

خمس دقائق فقط احتاجها النصر لتعديل النتيجة إثر تسديدة صاروخية سكنت الزاوية التسعين للشباك القطرية.

حصد كل من الفريقين نقطة في  مستهل مشوار المجموعة الرابعة، بينما يتصدر سباهان الإيراني الفائز بدوره ضد العين الإماراتي برباعية نظيفة.

في المجموعة الثالثة تمكن التعاون من تحقيق فوز تاريخي في ميدان الشارقة الإماراتي بهدف نظيف من تدوين فيصل درويش.

يتقاسم التعاون صدارة المجموعة مع لخويا القطري الفائز بدوره على برسبوليس الإيراني بهدفين دون رد.

محمد ابو الوفا

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