دوري أبطال آسيا: النصر يتعثر أمام السد والتعاون يحقق انتصارًا ثمينًا

لم ينجح النصر في تحقيق الفوز بافتتاحية مجموعات آسيا..

أفضت نتيجة مباراة النصر والسد بافتتاحية الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، إلى التعادل بهدفين في كل شبكة.

نهاية المباراة |

🇸🇦 @AlNassrFC 2 : 2 @AlsaddSC 🇶🇦 4 أهداف في مباراة مثيرة يبدأ معها كل فريق مشواره في #دوري_أبطال_آسيا بنقطة ثمينة .#النصر_السد pic.twitter.com/0XnaOHh1vs — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 11, 2020

أقيم اللقاء في العاصمة الرياض وسط مؤازرة جماهيرة غفيرة بلغت نحو 12 ألف مشجع، وجاء ساخنًا منذ بدايته.

وتمكن المغربي عبد الرزاق حمد الله من التسجيل في الدقيقة السابعة إثر تمريرة متقنة من يحيى الشهري.

وعادل الجزائري بغداد بونجاح الكفة بعدها بدقيقتين فقط بعد متابعة لتمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء من بيدرو ميجيل.

عاد ميجيل وقدم تمريرة حاسمة إلى حسن الهيدوس مع انطلاقة الشوط الثاني ليمنح التقدم للسد.

خمس دقائق فقط احتاجها النصر لتعديل النتيجة إثر تسديدة صاروخية سكنت الزاوية التسعين للشباك القطرية.

الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يختار الكابتن عبدالرحمن العبيد أفضل لاعب في مباراة ⁧#النصر_السد القطري⁩ 👏 pic.twitter.com/DQrT9zoE7r — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 11, 2020

حصد كل من الفريقين نقطة في مستهل مشوار المجموعة الرابعة، بينما يتصدر سباهان الإيراني الفائز بدوره ضد العين الإماراتي برباعية نظيفة.

في المجموعة الثالثة تمكن التعاون من تحقيق فوز تاريخي في ميدان الشارقة الإماراتي بهدف نظيف من تدوين فيصل درويش.

يتقاسم التعاون صدارة المجموعة مع لخويا القطري الفائز بدوره على برسبوليس الإيراني بهدفين دون رد.

الفوز في أول مباراة ✅

شباك نظيفة ✅

فيصل درويش أفضل لاعب 🔝 لا يمكن أن يجِد جماهير @AltaawounFC أفضل من هذه البداية 💛😍 . تقرير المباراة 👇https://t.co/NWczQCnoB3 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 11, 2020