خالد بن بندر يدشن معرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بلندن

لندن : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ، في مقر السفارة بلندن أمس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ، تبعه تدشين معرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي يقيمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، ويستمر على مدى ثلاثة أيام ، ويهدف إلى إبراز الجهود الإغاثية والإنسانية والمشاريع السعودية التنموية في اليمن.

ويستقبل معرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مقر سفارة المملكة في لندن الزوار من الأشقاء اليمنيين المقيمين في لندن، والصحفيين والإعلاميين والكتاب البريطانيين ومن أعضاء البرلمان البريطاني والمسؤولين في الخارجية البريطانية، بحضور المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر.

وتتضمّن مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر المعرض تقديم شروح تعريفية للزوار عن مشاريع التنمية والإعمار في ‎اليمن، التي يستفيد منها الأشقاء اليمنيون بجميع فئاتهم.

ويتعرف الزوار من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية من خلال المعرض على حجم الدعم السعودي المقدم للأشقاء في اليمن، بالإضافة إلى تنوّع المشاريع التنموية في اليمن والتي تشمل سبعة قطاعات حيوية وهي: قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع الزراعة والثروة السمكية وقطاع المياه وقطاع الطرق والموانئ والمطارات وقطاع المباني الحكومية.

ويحتوي المعرض على فيديوهات من مشاريع “إعمار اليمن”، ومجموعة من الصور للمستفيدين والرسومات البيانية لحجم الدعم المقدم، بالإضافة إلى صور للمشاريع التنموية في مختلف المحافظات اليمنية، والتي أحدثت أثراً إيجابياً في معيشة اليمنيين، وأسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني وتوظيف اليد العاملة اليمنية، بشكل مباشر وغير مباشر.

وسيتم عرض المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر تقنية الواقع الافتراضي (VR) التي تعرض مواد مرئية وحيّة لمختلف المشاريع في القطاعات التي يعمل ضمن إطارها البرنامج في المحافظات اليمنية.

ويوزّع للزوّار مطبوعات تعريفية والنشرات الدورية الصادرة عن البرنامج، ويرافق ذلك شرح شفوي شامل من القائمين على المعرض لجميع الزوّار بعدة لغات.

ويشتمل نشاط البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العاصمة البريطانية لندن على مدى الثلاثة أيام، على عدد من الأنشطة، منها الالتقاء بأعضاء البرلمان البريطاني، بالإضافة إلى لقاء المشرف العام على البرنامج بوزيرة الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية وإقامة ندوة في مركز Policy Exchange، بالإضافة إلى لقاء سيتم تنظيمه في مقر السفارة مع أهم الصحفيين والمؤثرين في الداخل البريطاني.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشارك بشكل دوري في المحافل الدولية كونه شريك أساسي للمنظمات الأممية الإنسانية والتنموية، وكان من أبرز هذه المشاركات إقامة معرض في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر من العام 2019 م.