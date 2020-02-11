أمير الباحة: مطار الملك سعود سيشهد نقلة نوعية كبيرة

الباحة – البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أن مطار الملك سعود بالباحة الذي تم مضاعفة مساحته إلى 6 مرات، سيشهد نقلة نوعية كبيرة وسيستوعب عددًا أكبر من الطائرات الكبيرة وسيكون بإذن الله مطارًا دوليًا يستوعب جميع الطائرات الدولية, مشيرًا سموه إلى أن مشروع تطوير المطار سيسهم في إيجاد فرص وظيفية لأبناء المنطقة.

ونوه سموه في تصريح صحفي عقب رعايته، توقيع عقد تطوير مطار الملك سعود بمنطقة الباحة بمقر إمارة المنطقة أمس، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام وعناية بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين وتسهيل وسائل نقلهم بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، مشيداً سموه بما تشهده المنطقة في هذه الأيام من افتتاح مشاريع تنموية، حيث تم تدشين مشاريع للبلديات وتوقيع عقد المطار الجديد، مؤكداً أن القادم للمنطقة سيكون أفضل بإذن الله.

واطلع سموه على مجسم مشروع تطوير المطار مستمعاً إلى شرح من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري عن المشروع الذي سينفذ على مساحة 23 ألف متر مربع وبتكلفة تقدر بأكثر من 367 مليونًا و700 ألف ريال، يشمل مدرجا لهبوط وتوقف الطائرات، وصالات السفر التي تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو مليون مسافر سنوياً، واستيعاب 7 رحلات سفر خلال الساعة الواحدة، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات ونصف.

وقدم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على هذا الدعم لتطوير المطار، منوهاً بحرص واهتمام سمو أمير منطقة الباحة على دعم مشاريع المنطقة ومنها متابعته الحريصة على توقيع عقد لبناء صالة جديدة للمطار وحرصه على أن يكون مطاراً دولياً.