انطلاق ملتقى «حاتم الطائي» الدولي

حائل ـ البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أمس حفل ملتقى “حاتم الطائي” الدولي بنسخته الرابعة تحت عنوان “الترجمة ودورها في البناء الثقافي”, وذلك بمقر نادي حائل الأدبي.

وشكر سموه خلال كلمته التي ألقاها دعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل والقيادة الحكيمة للثقافة والمثقفين، مبيناً سموه اهتمام القيادة برؤية المملكة 2030 في تنظيم ودعم قطاع الثقافة, حيث خصصت لوزارة الثقافة بقيادة سمو الأمير بدر بن فرحان إحدى عشرة هيئة ثقافية بينها هيئة الأدب والنشر والترجمة،

مؤكداً أهمية الترجمة بالتزود بالعلم والمعرفة وبناء جسور التواصل مع الشعوب والحضارات الأخرى. يذكر أن ملتقى حاتم الطائي الدولي بنسخته الرابعة يضم 30 متحدثاً من جنسيات مختلفة من دول العالم و 6 جلسات علمية تسهم في الحراك الثقافي بالمنطقة.