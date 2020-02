جوارديولا يُعلّق على إمكانية انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

ظهر مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد ويستهام بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتطرق إلى مسائل عديدة كان من بينها إمكانية انتقال لاعب برشلونة ليونيل ميسي إلى النادي السماوي.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره ويستهام اللندني على أرضية ملعب الاتحاد لحساب المرحلة السادسة والعشرين من البريميرليج أمسية غدٍ الأحد.

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي كان سؤالًا حيال رغبة جوارديولا في استقدام ليونيل ميسي من برشلونة على خلفية المشكلة الأخيرة للاعب مع المدير الرياضي للنادي، إيريك أبيدال.

ما القصة؟

قال إيريك أبيدال في تصريحات صحفية إن بعض اللاعبين لم يرضوا عن المدرب السابق أرنستو فالفيردي ولم يعملوا بشكل جدي معه، وهو ما اضطر الإدارة إلى إقالته.

بينما رد ميسي وطالب أبيدال بتحديد أسماء هؤلاء اللاعبين، لأنه على حد وصفه “سيلوث سمعة الجميع” وطالبه بأن يكون أكثر مسئولية عن وظيفته واتخاذ القرارات.

في اليوم التالي تصدرت الحرب الكلامية بين الثنائي أغلفة الصحف الإسبانية، وفتحت مجالًا لتكوين جبهات وأحزاب داخل النادي، وهو ما دعا البعض للقول بأن ليو سيغادر الفريق.

على الفوز اجتمع رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو بإيريك أبيدال صبيحة اليوم التالي للمشاورة. بينما ينتهي عقد اللاعب صيف 2021 ولم يتم التوصل لإبرام عقد جديد بعد.

فيما أشارت تقارير إسبانية إلى وجود بند في عقد ميسي يسمح له بمغادرة الفريق مجانًا بنهاية الموسم الحالي، وعدم الانتظار لصيف 2021.

PEP 💬 Messi is a player for Barcelona. He will stay there. That is my wish. I am not going to talk about players at another club.

I think he will finish his career there.

— Manchester City (@ManCity) February 7, 2020