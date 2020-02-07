الدولية

ترمب يعلن قتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ       7 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : واس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية قتلت زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب المدعو قاسم الريمي خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.

وأضاف ترمب في بيان “مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا”.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن موت الريمي يزيد من تدهور تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم القاعدة العالمي، ويقربنا أكثر من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات لأمننا القومي.

صحيفة البلاد

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