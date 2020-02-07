انطلاق فعاليات “إيكوتريل” العلا غداً

المدينة المنورة : واس

تنطلق غداً في محافظة العلا فعاليات “إيكوتريل” العلا سباق الجري المتعدد المسارات في أحضان الطبيعة الخلابة للمحافظة ضمن فعاليات الموسم الثاني من شتاء طنطورة الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا وتسعى من خلاله إلى تعزيز مكانة العلا كوجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

ويتيح سباق إيكوتريل العلا أمام الزوار فرصة التعرف على العلا ومعالمها الطبيعية والثقافية والحضارية والتاريخية المميزة من خلال رياضة الجري الموقوت على 3 مسارات جرى تحديد أطوالها بـ 83 و45 و10 كيلو متر وستعمل إيكوتريل العلا التي تقام لمدة يوم واحد كوجهة رائعة وجاذبة لعشاق الجري ونوادي الركض وكمحفز لزيارة العلا والمملكة والمشاركة في حدث رياضي عالمي يروّج لمبادئ ومبادرات صديقة للبيئة, حيث سيحصل المشاركون في السباق الذي سيشتمل على عدة محطات للإسعاف والتموين ، على رقمً خاص بكل متسابق إضافة إلى هدية ترحيبية وقميص لكل منهم ، كما سيقام حفل عشاء افتتاحي للترحيب بالمتسابقين قبل ليلة من انطلاق السباق.

يذرك أن “إيكوتريل” سباق دولي يقام في جميع أنحاء العالم وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها إلى الشرق الأوسط, كما يُعد ” إيكوتريل العلا” أحد الفعاليات الرياضية البارزة التي تقدمها العلا خلال مهرجان شتاء طنطورة لهذا العام.