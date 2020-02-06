600 مليار لمشاريع جديدة

الرياض – البلاد

بمشاركة 35 جهة حكومية وخاصة، وحضور نحو 2000 مقاول ومهتم بقطاع الإنشاءات، تطلق الهيئة السعودية للمقاولين أعمال النسخة الثانية لمنتدى المشاريع المستقبلية في مدينة الرياض خلال يومي 25 – 26 فبراير الجاري، استشرافا لآفاق المشاريع الجديدة للتنمية المستدامة، حيث يستعرض المنتدى أهم المشاريع المخطط لها بالمملكة في المرحلة القادمة ، ويبلغ عددها أكثر من 850 مشروعاً ، تمثل قطاعات إستراتيجية وحيوية متنوعة من أبرزها:

النفط والصناعة والسياحة والترفيه والنقل والسكن والبنية التحتية والتعدين، وتتجاوز قيمتها التقديرية 600 مليار ريال، معظمها لتنفيذ مبادرات ومستهدفات رؤية 2030. ويعد المنتدى أكبر تجمع في قطاع المقاولات، وهو أحد مبادرات الهيئة التي تتيح من خلالها الفرصة أمام المقاولين والمستثمرين والموردين والمطورين والبنوك وشركات التأمين ومراكز الدراسات والاستشارات وجميع المهتمين للاطلّاع على تفاصيل أهم المشاريع المستقبلية وأهم الفرص الاستثمارية التي توفرها.

وضمن المشاركين في أعمال المنتدى هذا العام: شركة أرامكو السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مشاريع الترفيه، وعدد من الوزارات ، كما تشارك الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومدينة (سبارك)، مشروع القدية وشركة البحر الأحمر للتطوير وشركة أمالا.