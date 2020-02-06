5% فقط من إجمالي المطالبات المالية لم تصرف

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة المالية، أمس عن صرف جميع مطالبات القطاعين العام والخاص المتعلقة بأوامر الدفع خلال العام 2019، البالغة 993.8 مليار ريال.

وبلغ إجمالي أوامر الدفع المستلمة 1005361 أمر دفع وتم صرف 792.7 مليار ريال للقطاع العام بينما بلغ عدد الأوامر غير المصروفة 5 %.

وتم صرف 201.1 مليار ريال للقطاع الخاص، وبلغت قيمة الأوامر غير المصروفة 5 %، حيث تم صرف ما نسبته 98 % من مستحقات القطاع خلال 30 يوماً.

كما تم صرف 200.9 مليار ريال،بنسبة 99 % من إجمالي المبالغ المصروفة للقطاع الخاص، للسنة المالية 2019 خلال 60 يوماً.