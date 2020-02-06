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محافظ جدة يشرف حفل جمعية الوداد لرعاية الأيتام

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ       6 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، شرّف صاحب السمو الملكي ‫الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة أمس احتفال ‫جمعية الوداد لرعاية الأيتام بمرور ١٠ سنوات على تأسيسها ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين ومجموعة من الأسر المحتضنة وذلك بفندق هيلتون جدة .

وفور وصول سموه ، عزف السلام الملكي ، عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً وثائقياً عن مسيرة الجمعية ، وما تحقق من نتائج إيجابية كان هدفها الأول ” الطفل ” على مدى عشرة أعوام ، تبعه أوبريت بعنوان ” رحلة يتيم”.

وألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي كلمة أشاد فيها بالجمعية والقائمين عليها ، مثمناً الجهود الجبارة التي بذلت لخدمة الأطفال الأيتام. وخلال الحفل سلم الأمير مشعل بن ماجد طفلاً لإحدى الأسر المحتضنة،كما كرم سموه عدداً من الأسر المحتضنة والجهات الداعمة.

صحيفة البلاد

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