مجلس الشيوخ يبرئ ترامب

واشنطن : وكالات

أسدل مجلس الشيوخ الأميركي اليوم (الأربعاء) الستار على قضية عزل الرئيس دونالد ترامب، بعدما برأه من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس اللتين وجههما إليه مجلس النواب. وتمت تبرئة من تهمة إساءة استخدام السلطة بأغلبية 52 صوتا، مقابل 48 صوتاً معارضاً.

وفي التصويت الثاني على تهمتي المساءلة في إطار محاكمته، برأ المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون ساحة ترامب من الاتهام بأنه عرقل تحقيق الكونجرس فيما إذا كان تصرف بشكل غير لائق بحجب مساعدات أمنية عن أوكرانيا.

وانتهت العملية بتصويت المجلس على البند الثاني من بنود المساءلة بتأييد 53 عضوا للتبرئة مقابل رفض 47.