تسيير رحلات جديدة من وإلى مطار شرورة

الرياض : واس

اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني رحلات إضافية من وإلى مطار شرورة عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية ابتداء من 01 مارس القادم، وذلك إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وإلى مطارالملك عبد العزيز الدولي بجدة بواقع رحلتين ذهاباً وإياباً، لتصبح إجمالي الرحلات بمطار شرورة أربعة رحلات جوية أسبوعياً.

ويأتي ذلك ضمن برنامج الهيئة لتطوير المطارات وزيادة الوجهات لمختلف مناطق المملكة بهدف ربط المملكة بشبكة جوية متكاملة ورفع مستوى التنافسية والموازنة بين العرض والطلب في سوق النقل الجوي بما يخدم المسافر لتعزيز صناعة الطيران المدني، بالإضافة إلى دفع عجلة نمو الرحلات أكثر في المطارات ذات نسبة النمو العالية، وفي المقابل وضع المعالجات اللازمة للمطارات منخفضة الحركة لإيجاد الحلول لرفع نسبة النمو في الحركة الجوية وحركة المسافرين ومن ثم التوجه نحو فتح المزيد من الرحلات.

وكانت الهيئة قد بدأت خلال الفترة الماضية بمطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي بينبع، ومطار حائل الدولي، ومطار الطائف الدولي، واليوم تواصل تنفيذ برنامجها التنموي في مطار شرورة.

يشار إلى أن هيئة الطيران المدني تعمل على تطوير شبكة المطارات الدولية والداخلية، لاستيعاب الطلب والزيادة المتنامية في عدد المسافرين بمختلف مطارات المملكة، وبناء منظومة مطارات حديثة توفر خدمات عصرية متقدمة، بما يعزز بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين بجودة عالية، واستيعاب الطلب المتزايد على الحركة الجوية.