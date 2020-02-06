الجزر وزيت الزيتون أبسط الطرق لشعر كثيف وناعم

من المعروف أن الجزر يساهم في تقوية النظر ،وتظهر الدراسات مراراً وتكراراً فوائد الجزر ومساهمة أكله في مكافحة الأمراض، وقوة الجزر في الحماية ضد الأمراض المختلفة تنبع من غناه بالمواد الغذائية الهامة، مثل البيتاكاروتينات.

يحتوى الجزر على العديد من الفيتامينات والألياف والبوتاسيوم والفوسفور التى تساعد على نمو الشعر وتأخر ظهور علامات الشيخوخة على البشرة، كما يحتوى الجزر على فيتامين (أ) الذى يساعد فى مكافحة تساقط الشعر، لذلك ينصح بعمل وصفات طبيعية من الجزر للشعر، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير.

وصفات طبيعية من الجزر للشعر

زيت الجزر

ينصح بتدليك الرأس بزيت الجزر بشكل منتظم لأنه يساعد على نمو الشعر، وتغذيته، ولتحقيق ذلك، نستخدم المكونات التالية:

1 حبة جزر.

زيت الزيتون.

خطوات التحضير :

نبشر الجزر ونضعه فى زجاجة، ثم نصب زيت الزيتون حتى تمتلئ الزجاجة ثم نغلقها ونخزنها فى مكان مظلم لمدة أسبوع.

عندما يتحول الزيت إلى اللون البرتقالي، يجب تصفيته ونصب الزيت فى وعاء نظيف.

يجب تدليك فروة الرأس بزيت الجزر وتركه لمدة 30 دقيقة ثم غسله بالشامبو، مع اتباع هذا الروتين مرة واحدة فى الأسبوع.

وصفة طبيعية من الجزر والموز واللبن

يساعد المزيج من الجزر والموز واللبن على نمو وترطيب الشعر، لذلك ينصح بعمل الوصفة من خلال اتباع الأتى :

المكونات:

1 جزر.

1 موز.

2 ملعقة زبادي.

الخطوات:

يفضل تقطيع الجزر والموز إلى قطع صغيرة، ومزجهما معاً مع إضافة اللبن، ثم وضع المزيج على الشعر، وارتداء قبعة الدش وتركه لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر بشامبو، مع اتباع هذا الروتين مرة واحدة فى الأسبوع.

الجزر وزيت الزيتون وعصير البصل والليمون

يساعد المزيج المكون من الجزر وزيت الزيتون مع إضافة عصير البصل والليمون، على نمو الشعر وتقويته، لذلك ينصح بالأتى :

المكونات:

1 جزرة.

1 بصل.

2 ملعقة طعام زيت زيتون.

2 ملعقة طعام عصير ليمون.

الخطوات:

ينصح بتقطيع الجزر والبصل إلى قطع صغيرة ومزجهما معاً، مع إضافة زيت الزيتون وعصير الليمون، ثم وضع المزيج على الشعر وتركه لمدة 15 دقيقة ثم غسل الشعر بالشامبو، مع اتباع هذا الروتين مرة واحدة فى الأسبوع.