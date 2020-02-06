افتح باب سيارتك بهاتف آيفون

ميزة جديدة أطلقتها شركة أبل قد تتيح للمستخدم فتح وقفل السيارة وبدء تشغيلها باستخدام الهاتف أو ساعة أبل ،وذلك عن طريق الاصدار الجديد من نظام التشغيل.

ويشمل الإصدار التجريبى “iOS 13.4” واجهة برمجة لتطبيق “CarKey” الجديد، وهو يعنى “مفتاح السيارة”،ويتيح التطبيق الجديد فتح قفل باب السيارة، باستخدام هاتف آيفون أو ساعة أبل، من دون استخدام المفتاح إطلاقا.

وستعمل الخاصية مع السيارات الحديثة التى تشمل أنظمتها خاصية “إن أف سى”، التى تتيح مشاركة البيانات بين الهواتف والسيارات.

وقال الموقع، إن المفتاح الرقمى سيكون موجودا فى تطبيق Wallet، أو المحفظة، الخاص بجهاز آيفون، كما يستطيع المستخدم مشاركة مفتاح السيارة الرقمى عبر هذا التطبيق، مع جهاز أبل لشخص آخر.

وتتيح بعض شركات السيارات اليوم بالفعل استخدام الهاتف كمفتاح سيارة رقمى من خلال تطبيقاتها، لكنها تفرض بعض القيود خلال العملية، إذ تتيح شوكة كورية على سبيل المثال تطبيق مفتاح رقمى، لكنه يعمل فقط لهواتف أندرويد، ويعمل فقط مع بعض طرازات سياراتها لعام 2020.

لذلك قد تأتى شركة أبل بحل جديد سيسمح لعدد أكبر من الناس من الدخول لسياراتهم عبر الهاتف، فى نهاية متوقعة لمفتاح السيارة الكلاسيكى.

ومازال التطبيق موجودا فقط فى النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل iOS 13.4، ومن غير الواضح إذا كانت النسخة النهائية لنظام تشغيل آيفون ستتضمن تطبيق مفتاح السيارة.