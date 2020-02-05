مقتنيات متحف جبل طلان تجذب الزوار

الداير ـ البلاد

استقطب جناح متحف جبل طلان المشارك في مهرجان البن في جبال جازان في نسخته السابعة بمحافظة الداير بني مالك بأكثر من 300 قطعة أثرية , زوار المهرجان المقام بساحة الاحتفالات بحي العريقين بالمحافظة.

وبيّن المشرف على المتحف جبران المالكي، أن الجناح يشهد إقبالاً من الزوار، للتعرف على القطع الأثرية التي تشمل العديد من الأواني وأدوات الزراعية, إلى جانب الجنابي والفرش المنزلية التي كانت يستخدمها سكان القطاع الجبلي قديمًا.

وأبان أن المشاركة تأتي لتعريف الزوار والأبناء بالتراث العريق لمحافظة الدائر بني مالك، لافتًا الانتباه إلى أن متحف جبل طلان الواقع بوادي مضايا بآل علي يوجد به أكثر من 8 آلاف قطعة أثرية جمعها خلال 32 سنة حفاظًا على آثار المنطقة.