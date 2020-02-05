مقتل خبراء عسكريين من حزب الله وإيران في اليمن

عندن : متابعات

أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، عن سقوط مئات القتلى من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وإيران ، خلال المعارك الأخيرة في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء.

وأشار إلى أن هذه المعارك ما زالت مستعرة والميليشيا تتكتم على خسائرها الحقيقية.

ووصف الإرياني المعركة مع ما أسماه “المشروع الفارسي ومرتزقته من الميليشيا الحوثية”، بأنها “معركة فاصلة ومصيرية ونتيجتها الحتمية بإذن الله هي النصر”، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

‏وأضاف أن “الميليشيا الحوثية مستمرة بالزج بعناصرها في محارق الموت غير آبهة بحياتهم، وتوهم أسرهم أنها تحقق انتصارات كبيرة فيما هي تضحي بهم في مغامرات ومعارك غير وطنية خاسرة لتقديم اليمن على طبق من ذهب لإيران، وهو ما لن يسمح به اليمنيون”.