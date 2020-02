لاعب فالنسيا السابق على أبواب الدوري السعودي

وبحسب ما صرّح به الجلالي خلال حديث صحفي، فإن عبد النور (30 عامًا) سيخرج من ناديه الحالي قيصري سبور التركي بنهاية الموسم.

يمثل أيمن أحد عناصر الخبرة في المنتخب التونسي سابقًا بخوضه 58 مباراة دولية، بينما شارك في كأس أمم إفريقيا في 4 نسخ من قبل.

ولعب لأندية فيردبريمن الألماني، وموناكو ومارسيليا وتولوز الفرنسيين، إضافة إلى فالنسيا الإسباني الذي لعب بقميصه 43 مباراة.

انتقل قلب الدفاع الصلد طليعة الموسم الحالي من فالنسيا إلى قيصري سبور في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسم واحد.

بينما لم يتلق راتبه خلال االفترة الماضية وهو ما جعل موكله يصعد الأمر إلى القضاء.

“يعاني اللاعب منذ فترة كبيرة من الحصول على مستحقاته، لقد بات المبلغ كبيرًا”، هكذا بدأ الجلالي الحديث.

وأكمل “طلب منا النادي فسخ العقد مقابل منح اللاعب مستحقاته، لكننا رفضنا المقترح وسيبقى في النادي لنهاية عقده”.

“من الجيد أن أيمن وقع على عقد لموسم واحد فقط، قيصري سبور غيّر 13 لاعبًا و4 مدربين والعديد من المديرين الرياضيين، أحوالهم ليست على ما يرام”.

#Valencia confirm Aymen Abdennour has joined Kayserispor – four years after signing for €20m, the defender made just 43 appearances for Los Che https://t.co/6gMk2bHKc6 pic.twitter.com/MUI4OF4jXH

— footballespana (@footballespana_) July 11, 2019