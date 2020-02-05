ترقية ” 1757 ” فردًا في حرس الحدود

البلاد : متابعات

أصدر مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي قراراً بترقية ” 1757 ” فرداً من منسوبي حرس الحدود للمرحلة الثانية، ابتداءً من تاريخ 1 /5/ 1441هـ، بمختلف الرتب العسكرية، في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

وعبر معالي مدير عام حرس الحدود عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، ومن بينها حرس الحدود، مثمناً دعم سموه وتوجيهاته ومتابعته للأعمال والمهام كافة التي يقوم بها رجال حرس الحدود .

وهنأ الفريق البلوي الأفراد المترقين كافة ، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، ويحفظ عليه أمنه واستقراره.

يذكر أن المرحلة الأولى شملت ترقية ” 1870 ” فرداً ليصبح مجموع من جرت ترقيتهم خلال الفترتين، من تاريخ 1 /5/ 1441هـ، ” 3627 “، فرداً من منسوبي حرس الحدود بمختلف الرتب العسكرية.