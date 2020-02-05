تامر حسني يستعد لحفله في العروس

جدة ـ خالد بن مرضاح

أعلن الفنان تامر حسني، عن إحيائه حفلا جديدا في جدة. وشارك “حسني” عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، صورة لملصق الحفل، الذي يبين موعده ومكان إقامته. وأشار تامر حسني إلى أن حفله الجديد سيكون في مهرجان “جي تي تي إكس” الموسيقي، يوم 27 فبراير الجاري.

وكان تامر حسني قد أحيا أولى حفلاته الغنائية في المملكة في شهر مارس 2018، وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. إلى ذلك أعلن حسني، نقلا عن الشركة الموزعة لأحدث أفلامه “الفلوس”، أن إيراداته في شباك التذاكر السعودي، تجاوزت ما يعادل 70 مليون جنيه ، وهو أعلى رقم لفيلم عربي بتاريخ السينما العربية. وعبر حسني عن شكره للجمهور السعودي قائلا: “وشكرا من كل قلبي جدا للشعب السعودي الراقي الغالي”.

وانطلق عرض فيلم “الفلوس” فى دور العرض السينمائية، في يوم 25 ديسمبر الماضي ، وتدور أحداثه حول نصاب محترف يدعى “سيف”، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية “حلا”، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا تنتهي من الخدع والألاعيب، التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة. والفيلم من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي ومحمد سلام وعائشة بنت أحمد.