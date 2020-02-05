الذهب يرتفع بسبب الطلب على الملاذات الآمنة

البلاد : متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة مع تنامي الطلب على الملاذات الآمنة بفعل مخاوف من تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % ليصل إلى 1561.62 دولارا للأونصة، بعدما تراجع 1.5 % يوم الثلاثاء مسجلا أكبر خسارة منذ أوائل نوفمبر.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 % إلى 1565.60 دولارا.

وصعدت الفضة 0.7 % إلى 17.70 دولارا.

وارتفع البلاديوم 1.5 % إلى 2470.77 دولارا للأونصة بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 2478 دولارا في وقت سابق من الجلسة.