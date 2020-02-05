الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة في مأرب ونهم

عدن – البلاد

عاودت المليشيات الحوثيه الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، قطع الاتصالات والانترنت على محافظة الجوف بشكل كامل وعزلتها عن العالم، عقب فشل الهجوم الذي أعدوه أمس (الثلاثاء) على جبهة المتون، الذي انتهى بخسائر فادحة للمليشيات في العتاد والأرواح في اليام ونهم ومأرب.

وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي نفذت هجومًا من 8 محاور للهجوم على مواقع الجيش في الجوف ولكنها انتهت بتلقين الحوثيين خسائر فادحة، فيما ذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن المليشيات الحوثية حاولت التوغل في منطقة الجرعوب بمديرية المتون وتم التصدي لها وتكبدها خسائر فادحة، مؤكدة مقتل أكثر من 10 عناصر من مليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق الجرعوب مديرية المتون وإحراق طقم عسكري ومدرعة، وتزامن ذلك مع قصف للمقاتلات السعودية على تعزيزات للميليشيات في المتون ومناطق متفرقة في المحافظة .

واعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بمقتل المئات من مقاتليها خلال المواجهات مع قوات الجيش اليمني، في جبهات نهم شرق صنعاء، والجوف ومأرب. وشيعت مئات القتلى على مدى أسبوعين، بينهم قيادات برتب عسكرية رفيعة، من بينهم: وفقاً لوكالة “سبأ” الخاضعة للحوثيين: العقيد محمد علي الصماط، والعقيد محمد صالح هادي الوائلي، والمقدم يحيى قايد قصان، والمقدم دارس علي المنصوري، والمقدم سليم صالح إسماعيل، والرائد يحيى محمد عبد الوهاب الشامي، والرائد محمد علي الأشول، والنقيب عمار ناصر الصيفي، والملازم أول ساجد حسن الخراشي.

وقالت مصادر مطلعة، إن الميليشيات الحوثية نظمت أكثر من 20 موكبًا لتشييع قتلاها خلال يومين فقط في صنعاء وذمار وعمران وحجة وإب، والذين يرجح أنهم قتلوا في المواجهات الدائرة في نهم والجوف ومأرب (شرق العاصمة صنعاء).