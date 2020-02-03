رئيس وزراء اليونان ووزير التجارة يستعرضان تعزيز العلاقات الاقتصادية

الإقتصادرئيس وزراء اليونان ووزير التجارة يستعرضان تعزيز العلاقات الاقتصادية صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ 3 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق الرياض : واس التقى دولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم، بقصر الملك سعود في الرياض، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وجمهورية اليونان، وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. مرتبط