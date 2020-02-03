انطلاق مهرجان المسرح الخليجي بمشاركة 12 جامعة

جدة ـ ياسر بن يوسف

افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة أمس فعاليات مهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز على مدار خمسة أيام بمشاركة 12جامعة خليجية، وأكثر من 100 طالب، بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي , الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف، ومدير عام قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , الدكتورعادل بن خليفة الزياني، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

ورحب مدير جامعة الملك عبدالعزيز , الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي , بالوفود المشاركة من جامعات دول مجلس التعاون ، رافعاً أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، على الدعم المستمر لجامعات المملكة ولهذه الفعاليات الخليجية التي تعزز روابط الأخوة بين أبناء دول الخليج ، وترسخ معاني التعاون المشترك بما يخدم العمل الثقافي والفني ويطور من مستوى تقديمه ويحقق أهدافه.

وقدّم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة على رعايته للحفل ، ولصاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة افتتاحه للمهرجان ، مؤكدا على ما تحظى به الجامعة من خلال برامجها ومبادراتها وأعمالها من دعم واهتمام من قبل سمو محافظ جدة، والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق إنجازات وتقديم مبادرات مميزة في مجالات الأنشطة الجامعية لا سيما المسرح الجامعي.

من جانبه نوّه الدكتور الزياني , بحرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على تحقيق تطلعات القيادة في تعزيز مسيرة العمل المشترك، وتوسيع مجالات الأنشطة الطلابية وإتاحة الفرصة لأبناء الخليج لتقديم امكاناتهم وإبراز مواهبهم في مختلف الأعمال المسرحية.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرضا مسرحيا قدّمته جامعة الملك عبدالعزيز بعنوان “الوافد” كإحدى مخرجات مبادرة المسرح الجامعي في خدمة المجتمع ضمن رؤية المملكة 2030 ، ثم عُرِض فيلم مصور استعرض مشاركات الجامعات الخليجية المشاركة في المهرجان. عقب ذلك كرم الأمير سعود بن جلوي رواد المسرح بجامعة الملك عبدالعزيز من مؤلفين ومخرجين وفنيين ، قدمهم نادي المسرح بجامعة الملك عبدالعزيز على مدار 40 عاماً من تأسيس المسرح بالجامعة.