الهلال ينافس على جائزة نادي العقد في آسيا

نادي العقد في آسيا ما بين الهلال و4 أندية أخرى..

طرح الاتحاد الآسيوي استفتاء جماهيري عبر موقعه الإلكتروني لاختيار نادي العقد في آسيا.

ويعني بالعقد الثاني في القرن الحادي والعشرين في الفترة من 2010 إلى 2019.

ينافس الهلال على جائزة نادي العقد في آسيا، وهو الطرف الوحيد من المملكة العربية السعودية.

إضافة إلى السد القطري، وجوانزهو إيفرجراند الصيني وأوراو ريد دياموندز الياباني وجيونبوك الكوري الجنوبي.

وعن الهلال، قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الاستفتاء..

يعتبر نادي الهلال من أبرز أندية قارة آسيا، من خلال نجاحه في الفوز بسبعة ألقاب على المستوى القاري.

وقد كان خلال العقد الماضي من أبرز الأندية التي واصلت المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا، قبل أن ينجح في تحقيق مراده العام الماضي.

وشارك الهلال في جميع نسخ دوري أبطال آسيا عام 2019، وخرج من الدور الأول مرة واحدة فقط، ونال الوصافة مرتين عامي 2014 و2017.

وبعد الخسارة في النهائي مرتين، أثمرت مثابرة الهلال عن الفوز باللقب القاري عام 2019.

بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني بواقع 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي السنوات العشر الأخيرة كان الهلال الفريق الوحيد الذي بلغ نهائي دوري أبطال آسيا ثلاث مرات، كما بلغ الدور قبل النهائي مرتين.