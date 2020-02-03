العدوان مستمر.. 200 آلية عسكرية تركية تدخل سوريا

البلاد – وكالات

يواصل النظام التركي عدوانه على سورياً، إذ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس (الأحد)، أن رتلاً عسكرياً تركياً كبيراً دخل إلى الأراضي السورية من معبر “كفرلوسين”، مبيناً أن “الرتل العسكري” مكوناً من 40 دبابة ومدرعة، وناقلات جنود، و200 آلية عسكرية ولوجستية، كاشفا أنه توجه جنوباً دون معرفة الوجهة.

وفي مؤشر للتصعيد مع روسيا، أعلنت تركيا طريق حلب – اللاذقية المعروف بـ (M4) منطقة عسكرية، وفقاً للمرصد السوري، فيما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الأحد، أن اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته “مؤسفة”.

وأضاف قرقاش عبر تغريدة له في “تويتر” أن المفردات التركية تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته، ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي وتعيد إنتاج أوهام استعمارية ولى زمنها.

ويتواصل القصف الهستيري من قبل النظام السوري عبر عشرات الغارات والبراميل المتفجرة على كل من سراقب وريفها وسرمين والنيرب وآفس وحاس وأماكن أخرى بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، بالتزامن مع قصف روسي مكثف على مناطق متفرقة ضمن الريف الحلبي.

إلى ذلك، استهدفت الطائرات الروسية محيط الرتل التركي بالقرب من قرية كفر حلب بريف حلب الجنوبي الغربي، أثناء مروره من المنطقة بعد دخوله الأراضي السورية الأحد.