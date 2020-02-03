إحباط تهريب أكثر من 3 ملايين قرص «كبتاجون»

البلاد : متابعات

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين قرص «كبتاجون»، مخبأة بطريقة احترافية داخل شحنة خضراوات؛ حيث تم ضبطها والقبض على مهربيها.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، إنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المملكة فقد تم وبالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك إحباط محاولة تهريب (3،001،373) ثلاثة ملايين وألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعين قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، مخبأة بطريقة احترافية داخل شحنة خضراوات؛ حيث تم ضبطها والقبض على مهربيها، متهمين اثنين من الجنسية السورية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكد النقيب محمد بن خالد النجيدي على حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات على متابعة كل الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى استهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.