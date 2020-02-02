وزير التعليم يدشن عدداً من المشروعات التعليمية في الشرقية ويؤسس لــ 32 مشروعاً

القطيف : البلاد

افتتح معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، مشروع مبنى مدرسة أسامة بن عمير الابتدائية في سيهات بمحافظة القطيف، إضافة إلى ثمانية مشروعات تعليمية جديدة في محافظات القطيف وبقيق والنعيرية وقرية العليا، كما أسس معاليه لـ 32 مشروعاً تعليمياً في الدمام والخبر والقطيف والجبيل، والنعيرية ،والخفجي .

ووقف معاليه والوفد المرافق له خلال زيارتهم لعدد من المدارس بالمنطقة الشرقية على سير العملية التعليمية والتربوية ، واطلعوا على البرامج والأنشطة التعليمية والتثقيفية بهدف توفير بيئة جاذبة وتقديم أفضل الطرق التعليمية الحديثة، وفق رؤية المملكة 2030.

ونوه مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان خلال الحفل ، بما يلقاه التعليم من دعم وتطوير من قيادتنا الرشيدة إدراكاً بأن التعليم هو صانع المستقبل الواعد، وأحد المرتكزات التي تحقق للوطن تطلعاته .

وأشاد الدكتور الشلعان بما يحظى به تعليم المنطقة الشرقية من دعمٍ متواصل واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبمتابعة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، التي تعكس حجم الجهود والتطورات النوعية والقرارات الهادفة إلى إيجاد تعليم نوعي ومتميز لبناء جيل ينافس عالميًا ويسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل الرؤية الطموحة للمملكة.

وكرّم معالي وزير التعليم خلال الحفل شركة الاتصالات السعودية، وفريق العمل بتعليم المنطقة الشرقية الذي وقف على انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الإنترنت عالي السرعة، الذي يغطى 1200 مدرسة لقطاع البنين والبنات بتعليم المنطقة من خلال تزويد المدارس بالإنترنت عالي السرعة (4 ميجا مخصصة) عبر الألياف البصرية وأجهزة المايكروويف المتخصصة فيما يقوم نظام إسعاد بإدارة المشروع.

حضر الفعالية معالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وإدارة التعليم في المنطقة الشرقية.