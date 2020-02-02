غداً.. افتتاح طواف السعودية للدراجات الهوائية

يقام غداً حفل الافتتاح الرسمي لطواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية في نسخته الأولى، والذي سينطلق بشكل فعلي بعد غدٍ الثلاثاء ويستمر حتى يوم السبت المقبل, وتنظمه الهيئة العامة للرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، وذلك ضمن المبادرات التي تندرج تحت برنامج “جودة الحياة”.

وسيشهد الحفل الذي سيقام في فندق “الريتز كارلتون” بالرياض، تقديم الفرق المشاركة في السباق، البالغ عددهم 130 دراجاً عالمياً، يمثلون 18 نادياً في منافسة تمر بخمس مراحل، تبلغ مسافتها الإجمالية 755 كم، حيث ستكون الانطلاقة من مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي إلى مركز السيباني التابع لمحافظة ضرما، بمسافة 173 كم ، والانطلاقة الثانية من القرية التراثية “حصن سدوس” إلى محافظة الدرعية ” البجيري”، بمسافة 182كم، أما ثالث المراحل فستنطلق من جامعة الملك سعود إلى محافظة الدرعية “البجيري” بمسافة 119كم، والرابعة من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية بمسافة 137كم ، والمرحلة الأخيرة التي تبلغ مسافتها 144 كم ستنطلق من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على أن يكون قصر المصمك التاريخي في قلب العاصمة الرياض نقطة النهاية.