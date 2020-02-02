حادث طعن في لندن .. والشرطة البريطانية: الهجوم إرهابي

لندن : وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية أنها قتلت شخصاً طعن عدداً من الأشخاص في لندن، مشيرة إلى أن للحادث «طبيعة إرهابية».

وأظهرت صور، جرى تداولها على مواقع تواصل اجتماعي، سيارات للشرطة والإسعاف، كما حلّقت مروحيات في سماء المنطقة.

وقالت الشرطة عبر حسابها على موقع تويتر «حتى الآن، نعتقد أن العديد من الاشخاص تعرضوا للطعن»

مضيفة «ندرس ملابسات» هذا العمل «الذي اعتبر أنه مرتبط بالإرهاب».

وكانت فضائية “العربية” أفادت أن حادثة طعن طالت سيدة على دراجة في سوق شعبي في ستراتم جنوب العاصمة البريطانية، وأن الشرطة أطلقت النار على رجل وقتلته.

كما أشارت إلى سقوط 3 جرحى