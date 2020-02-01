«صخرة الجمل».. سحر الطبيعة يتجلى في «الوجه»

الوجه – واس

تزخر المملكة بالعديد من الأماكن السياحية، والأشكال الجمالية الطبيعية في مختلف المناطق، من بينها “صخرة الجمل” بمحافظة الوجه شمال غرب المملكة التي تشكل معالمها منحوتة فنية ذات أبعاد جمالية فائقة، ومنظر مسرح طبيعي مفتوح أمام السياح والمهتمين والباحثين.

وتبرز تفاصيل الصخرة التي يصل ارتفاعها في أعلى نقطة إلى ثمانية أمتار ملامح شبيهة بـ”الجمل البارك” في مكانه بفعل عوامل التعرية لسنوات طويلة.

وبحسب الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية فـ”صخرة الجمل” الواقعة على بعد 5 كيلو مترات، جنوب مدينة الوجه متكونة من الحجر الجيري، وتعد من أندر الصخور.

وتتمتع محافظة الوجه بمقومات طبيعية وإرث تاريخي عميق ممتد على ساحل البحر الأحمر، جعلها من مناطق الجذب السياحي، توجت أخيراً بإعلان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – مشروعي البحر الأحمر ومشروع آمالا، ضمن رؤية المملكة 2030.