ثلاثي «الدي جي» يشعل مسرح المدينة الاقتصادية

جدة – خالد بن مرضاح

أشعل ثلاثي العالمي، الشقيقان ديميتري فيغاس ولايك مايك، والنجم الإيطالي ماركو كارولا، حماس الآلاف من عشاق الموسيقى على مسرح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ضمن فعاليات بطولة السعودية الدولية للجولف.

وبعد الإثارة الكبيرة في منافسات اليوم الأول من البطولة، كان الجمهور على موعد مع الموسيقى في الليلة الافتتاحية من سلسلة الحفلات الموسيقية لكبار الفنانين العالميين المقامة إلى جانب منافسات الجولف التي تستمر حتى غد الأحد.

وقدم الثنائي فيغاس ومايك، الحائزان على العديد من الجوائز، خلال حضورهما الثاني في المملكة، مجموعة من أشهر أغانيهما مثل “هاير بليس” و”تريمور آند ماموث” و “ذا آنثام (دير آلتي)”، فيما قال ديميتري فيغاس: “المكان خيالي، مليء بالمناظر الطبيعية الجذابة، نتمنى أن نكون قد منحنا الجماهير ليلة لا تنسى، نريد أن نستمر في منح جماهيرنا مثل هذه اللحظات الرائعة عن طريق الموسيقى التي نقدمها.

السعودية دولة جميلة جداً”.

وارتدى الثنائي قميص فريق لوس آنجيليسليكرز، تقديراً لأسطورة كرة السلة الراحل “كوبي براينت”، إذ ظهر على القميص الذي ارتداه لايك مايك، اسم اللاعب الحاصل على خمسة ألقاب في “إن بي أيه”، بينما افتتح نجم الدي جي الإيطالي ماركو كارولا الليلة الموسيقية بمجموعة من أغانيه الخاصة التي ألهبت حماس الجماهير الحاضرة.

واستمرت المتعة في اليوم الثاني لبطولة السعودية الدولية للجولف من خلال الحفلات الموسيقية التي قدمت لأول مرة في المملكة أسطورة الروك “برايان آدامز”، ونجم الدي جي العالمي الحائز على جائزة جرامي “زد”، لتختتم الحفلات الموسيقية بصعود الفرقة اللاتينية العالمية “جيبسي كينغز”، ونجم الأغنية اللاتينية العالمي “لويس فونسي”.