بعد التعادل أمام العدالة: جروس يتحجج والجماهير تتأجج

وقع الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام العدالة بهدف في كل شبكة بالمباراة التي جرت بينهما اليوم السبت لحساب المرحلة الـ 16 من الدوري.

أقيم اللقاء على ملعب العدالة وشهد تقدمًا لأصحاب الديار بهدف في الدقيقة 30 من المحترف ميدوين بيتيجي.

بيد أن سلمان المؤشر أبى أن يخرج الشوط الأول بتأخر فريقه، ليدرك التعادل عند الدقيقة 38.

لم تفلح محاولات الفريقين في التقدم وتحقيق الفوز، وأهدر كلا الكتيبتين فرصًا محققة للتهديف.

فيما تعرض لاعب الأهلي لوكاس دي ليما للطرد قبل النهاية بست دقائق.

ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة رقم 30 بالمرتبة الثالثة على لائحة الترتيب، خلف الهلال (35) والنصر (34).

عقب اللقاء تحدث مدرب الأهلي كريستيان جروس عن أسباب التعادل وقال..

“لم ننجح في ترجمة الفرص التي لاحت لنا إلى أهداف، لم يكن هناك تركيز بالشكل المطوب لإنهاء الهجمات”.

“كما أن فريق العدالة لعب مباراة قوية، وساهم في ذلك النقص العددي لدينا”.

وبينما يمر الأهلي بأزمة إدارية بإعفاء رئيسه أحمد الصائغ من مهامه بقرار من هيئة الرياضة.

فإن جماهير الفريق سارت في درب الأزمات ودشّنت عبر تويتر وسم “إقالة جروس مطلب” فوز انتهاء المباراة.

وتولى جروس تدريب الراقي خلفًا للمقال برانكو إيفانكوفيتش سبتمبر الماضي عقب الخسارة من الوحدة.