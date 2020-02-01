بعد الانسحاب رسمياً .. إنزال علم بريطانيا من مقر الاتحاد الأوروبي

البلاد : وكالات

أنزل الاتحاد الأوروبي في مقره في بروكسل العلم البريطاني بعد خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي أو ما يسمى “بريكست”، وانتهاء العلاقة بينهما.

وأظهر فيديو لحظات إنزال العلم التي ستسجل تاريخياً؛ نظراً لمركز بريطانيا في أوروبا والعالم، حيث جاء قرار الانفصال والخروج بعد استفتاء صوّت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد.

وشهد اتفاق الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا على تفاصيل الانفصال صعوبات جمة، خاصة بعد رفض البرلمان البريطاني خططاً عديدة عرضها عليه أكثر من رئيس وزراء لبريطانيا، حتى تمكن رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون من التوصل لصيغة وافق عليها البرلمان البريطاني.