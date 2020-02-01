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القبض على “متحرش عرعر” ومرافقه

صحيفة البلادaccess_time7 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ       1 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

عرعر: البلاد

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة ومرافقه بالتحرش بفتيات في أحد الشوارع بمدينة عرعر .

وأشار إلى أنه وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بسرعة ضبطهما واتخاذ مايلزم بحقهما وفق المقتضى النظامي والذي أسفرت الإجراءات الاستدلالية بتوفيق الله عن تحديد هوية المتورطين في ذلك ،وهما مواطنان اثنان بالعقدين الثاني والثالث من العمر ، وتم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .

صحيفة البلاد

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