الرئيس الفلسطيني يعلن قطع العلاقات مع أمريكا وإسرائيل

البلاد : وكالات

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت إن السلطة الفلسطينية قررت قطع كل علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك العلاقات الأمنية، بعد رفض الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأسبوع الماضي للسلام في الشرق الأوسط.

وأكد عباس، خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، رفضه الكامل لخطة ترمب والتي تدعو لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بحدود يجري ترسيمها بما يتماشى مع احتياجات إسرائيل الأمنية.

وقال عباس خلال الجلسة الطارئة، التي تنعقد لمدة يوم واحد لبحث خطة ترمب، “أبلغنا الإسرائيليين والأميركان… بأنه لن يكون هناك أي علاقة معكم ومع الولايات المتحدة الأميركية، بما ذلك العلاقات الأمنية، في ضوء تنكركم من الاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية”.