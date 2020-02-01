أجواء عائلية وعروض مسرحية في «ليالي الرياض»

الرياض – البلاد
شهدت فعاليات ليالي الرياض على أرض “السفن مونز”، برامج متنوعة وفقرات عديدة، تفاعل معها الحضور في أجواء عائلية بديعة، أشعلت مسرح الطفل بعروض حيّة للفرق المشاركة والعروض التفاعلية والترفيهية المتنوّعة التي أُقيمت على الساحات الخارجية؛ أبرزها مشاركة نجوم المسرح.
وتستهدف الفعالية الارتقاء بمستوى الترفيه لمواكبة رؤية 2030، وتوفير أجواء ترفيهية للعائلات والشباب ودعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة، بتغطية يومية عبر المركز الإعلامي بإدارة ملتقى الرؤية الإعلامي وبرنامج تلفزيوني مباشر أسبوعياً عبر قناة ٢٢ الفضائية.