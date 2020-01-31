«كورونا» يصل بريطانيا

لندن : وكالات

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة البريطاني الجمعة أنه تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد، للمرة الأولى في البلاد منذ ظهر الوباء في الصين.

وقال كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي “يمكننا تأكيد أن نتائج (الفحوصات) التي أجريت لمريضين في بريطانيا ينتميان إلى العائلة نفسها كانت إيجابية بالنسبة للإصابة بفيروس كورونا” المستجد، مضيفًا أنهما يتلقيان “العناية من قبل متخصصين”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل “حال طوارئ صحية ذات بعد دولي”، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 213.