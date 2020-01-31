الرياضة

قرعة كأس ملك إسبانيا

كأس ملك إسبانيا: برشلونة وريال مدريد في مواجهات صعبة بقرعة ربع النهائي

محمد ابو الوفاaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      31 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا التي أجريت ظهيرة اليوم الجمعة عن مواجهتين صعبتين لبرشلونة وريال مدريد.

بينما وقع حامل اللقب فريق فالنسيا في مواجهة ليست سهلة على الإطلاق في ميدان غرناطة.

بداية يلعب ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في ملعبه سانتياغو برنابيو.

بينما يلاقي برشلونة فريق أتلتك بلباو في معقل الأخير سان ماميس.

ويستضيف فريق ميرانديس من الدرجة الثانية نظيره فياريال.

من المقرر أن تقام مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في أيام 4 و5 و6 من شهر فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن النسخة الماضية من الكأس شهدت تتويج فالنسيا للمرة الثامنة في تاريخه بعد الإطاحة ببرشلونة في النهائي 2-1.

فيما يمتلك برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (30) ثم أتلتك بلباو (23) وريال مدريد (19).

محمد ابو الوفا

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