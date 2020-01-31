كأس ملك إسبانيا: برشلونة وريال مدريد في مواجهات صعبة بقرعة ربع النهائي

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا التي أجريت ظهيرة اليوم الجمعة عن مواجهتين صعبتين لبرشلونة وريال مدريد.

قُرعة دور 8 من كأس ملك إسبانيا 🏆🇪🇸

اتلتيك بيلباو 🆚 برشلونة

vídeo vía RFEF.#CopaDelReyDAZN #إسبانيابالعربية pic.twitter.com/fP7FBT3WV4 — إسبانيا بالعربية 🇪🇸 (@Spainarabia) January 31, 2020

بينما وقع حامل اللقب فريق فالنسيا في مواجهة ليست سهلة على الإطلاق في ميدان غرناطة.

بداية يلعب ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في ملعبه سانتياغو برنابيو.

بينما يلاقي برشلونة فريق أتلتك بلباو في معقل الأخير سان ماميس.

ويستضيف فريق ميرانديس من الدرجة الثانية نظيره فياريال.

من المقرر أن تقام مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في أيام 4 و5 و6 من شهر فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن النسخة الماضية من الكأس شهدت تتويج فالنسيا للمرة الثامنة في تاريخه بعد الإطاحة ببرشلونة في النهائي 2-1.

فيما يمتلك برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (30) ثم أتلتك بلباو (23) وريال مدريد (19).