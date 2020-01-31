الرياضة

برشلونة يخطف صفقة مميزة..

رسميًا: برشلونة يتعاقد مع رونالدو “الجديد”

محمد ابو الوفاaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      31 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعة الرسمي عن حصوله على خدمات المراهق البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو من صفوف سبورتنج براجا.

ترينكاو (20 عامًا) ينشط بمركز الجناح الأيمن ولديه 3 أهداف و6 تمريرات حاسمة رفقة براجا هذا الموسم في جميع المسابقات.

وبحسب بيان النادي، فإن الصفقة كلفت خزائن برشلونة نحو 31 مليون يورو، وبعقد يمتد حتّى صيف 2025 مع وجود شرط جزائي بمبلغ 500 مليون يورو.

وسينضم ترينكاو بشكل رسمي إلى البلاوغرانا بداية من الموسم المقبل، بينما سيكمل ما تبقى من الموسم الحالي مع ناديه.

يُلقّب اللاعب في الصحافة البرتغالية باسم “رونالدو الجديد” نظرًا للطاقات المتفجرة والإمكانات القوية التي أظهرها هذا الموسم.

تكوّن اللاعب الأعسر في أكاديمية بورتو قبل أن ينتقل إلى نظيرتها في براجا عام 2011 ليتدرج بالفئات العمرية المختلفة وترقى إلى الفريق الأول عام  2018.

 

محمد ابو الوفا

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