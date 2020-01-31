رسميًا: برشلونة يتعاقد مع رونالدو “الجديد”

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعة الرسمي عن حصوله على خدمات المراهق البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو من صفوف سبورتنج براجا.

🔜 Francisco Trincão

Acord amb el @SCBragaOficial pel traspàs del portuguès.

Serà blaugrana al juliol de 2020 Descobreix tots els detallshttps://t.co/4krZv3LOvi — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 31, 2020

ترينكاو (20 عامًا) ينشط بمركز الجناح الأيمن ولديه 3 أهداف و6 تمريرات حاسمة رفقة براجا هذا الموسم في جميع المسابقات.

وبحسب بيان النادي، فإن الصفقة كلفت خزائن برشلونة نحو 31 مليون يورو، وبعقد يمتد حتّى صيف 2025 مع وجود شرط جزائي بمبلغ 500 مليون يورو.

وسينضم ترينكاو بشكل رسمي إلى البلاوغرانا بداية من الموسم المقبل، بينما سيكمل ما تبقى من الموسم الحالي مع ناديه.

يُلقّب اللاعب في الصحافة البرتغالية باسم “رونالدو الجديد” نظرًا للطاقات المتفجرة والإمكانات القوية التي أظهرها هذا الموسم.

تكوّن اللاعب الأعسر في أكاديمية بورتو قبل أن ينتقل إلى نظيرتها في براجا عام 2011 ليتدرج بالفئات العمرية المختلفة وترقى إلى الفريق الأول عام 2018.