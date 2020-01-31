بريطانيا تغادر اليوم الاتحاد الأوروبي رسمياً

لندن : واس

تغادر المملكة المتحدة مساء اليوم في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت غرينيتش الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاماً من العضوية في التكتل الأوروبي.

ومن المقرر أن تبدأ بعد ذلك مرحلة انتقالية تستمر خلالها عضوية بريطانيا ضمن المجموعة الأوروبية بصورة مؤقتة حتى نهاية العام الجاري.

وتنتهي ولاية قوانين الاتحاد الأوروبي على بريطانيا مع انتهاء الفترة الانتقالية بما فيها قوانين حرية التنقل والعمل، كما يستطيع المسافرون البريطانيون والأوروبيون التنقل فيما بين دول الاتحاد والمملكة المتحدة لأغراض السياحة لمدة ثلاثة أشهر دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.

ويأتي هذا الانفصال بعد تصويت 52 % من الناخبين البريطانيين في عام 2016م لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي مقابل رفض 48 %.