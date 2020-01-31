الهلال يفوز على أبها بهدفين ويتصدر الدوري

البلاد : متابعات

حقق فريق الهلال فوزاً على مضيفه أبها بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة في افتتاحية اليوم الثاني للجولة الـ16 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الهلال عن طريق اللاعب البيروفي آندريا كاريلو في الدقيقة التاسعة حينما حول المركبة الركنية براسه ، بعدها بأربع دقائق تمكن الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل هدف أبها الوحيد اللاعب أندريا تسيما قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.

وبهذه النتيجة استعاد الهلال صدارته بعد أن رفع رصيده إلى 35 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر الذي تراجع للمركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد فريق أبها عند 23 نقطة في المركز الثامن.

كما أنفرد لاعب الهلال بافيتيمبي غوميز بصدارة هدافي دوري محمد بن سلمان للمحترفين.بـ13 هدفاً.