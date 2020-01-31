التدريب التقني يطلق مبادرة “تجربتي” الاثنين القادم

البلاد : متابعات

يدشن معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد الاثنين القادم مبادرة “تجربتي”, وذلك على مسرح الكلية التقنية بالرياض.

وأوضح مدير عام أنشطة المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع أن مبادرة “تجربتي” أطلقتها المؤسسة من أجل استضافة الرواد من القيادات والنماذج المجتمعية التي أثرت المكوّن الاجتماعي والإداري والعلمي والثقافي من خلال استعراض تجاربهم وعرض سيرهم الذاتية في حوار مسرحي مفتوح بين الضيف والنخبة من المتدربين والمتدربات.

وأشار إلى أنه تدشين هذه المبادرة الإثرائية تحت رعاية معالي المحافظ الذي سيكون الشخصية المحورية في الأمسية الأولى وضيفاً على مسرح المؤسسة.

كما سيتخلل التدشين الرسمي للمبادرة عرضاً مرئياً لسيرة الضيف الذاتية، وسلسلة حوارات في المسارات الحياتية والعلمية والإدارية، والاستماع للمداخلات وأسئلة الجمهور.